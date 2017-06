Partnerschaft: Gelungenes erstes Treffen auf halbem Weg in Troyes

Die vier Tage verbrachten Meitinger und Pouzauger gemeinsam in einer Herberge nahe Troyes am Lac d’Orient – einem beliebten Ausflugsziel in der Region. Auf dem Programm stand eine Fahrt in die Stadt Troyes mit ihrem faszinierenden mittelalterlichen Stadtkern, den vielen Fachwerkhäusern und der gothischen Kathedrale. Außerdem besuchte die Gruppe einen Wildpark am See mit Bisons, Hirschen, Wildpferden, Wildschweinen und Rehen.Einen Ausflug in die Geschichte unternahm man beim Besuch des Charles-de-Gaulle-Museums in Colombey-les-deux-Eglises. In dem Ort steht das Denkmal Lothringer Kreuz als Symbol des französischen Widerstands während des Zweiten Weltkriegs. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz, ob beim Picknick, beim Fußballspiel oder bei gemeinsamen Spielen am Abend. Fazit: Die Teilnehmer erlebten ein paar unbeschwerte, unterhaltsame Tage ohne "protokollarischen" Zwang auf halber Strecke zwischen Meitingen und Pouzauges.