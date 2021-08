Oldtimertreffen Meitingen 2021 mit Ausfahrt

Schöne Old- und Youngtimer präsentieren sich auf dem Parkplatz der Via Claudia Einkaufswelt in Meitingen 

Meitingen : Via Claudia Einkaufswelt |



Nachdem die MEGA 2021 abgesagt wurde und das Oldtimertreffen in der Schloßstraße auch nicht stattfinden kann, hat sich der Motorsport Club Lech-Schmuttertal e.V. im ADAC entschlossen am 12. September in Meitingen ein Oldtimertreffen mit Ausfahrt zu veranstal-ten. Das Treffen mit vielen schönen Fahrzeugen findet auf dem Parkplatz der Via Claudia Einkaufswelt in der Via Claudia 1 statt. Klassische Designs und tolle gepflegte Fahrzeuge lassen die Herzen der Besucher höher schlagen. Rund 100 Old- und Youngtimer, bis Baujahr 1991 werden sich am Sonntag 12. September von 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz versammeln, gerne geben die Besitzer den Besuchern Auskünfte zu ihren Fahrzeugen. Als eines der wenigen Oldtimertreffen in diesem Jahr ist das Meitinger Oldtimertreffen etwas Besonderes. Viele Teilnehmer sind nach der langen Corona geschuldeten Pause schon ganz heiß ihre gepflegten Liebhaberstücke zu präsentieren und freuen sich auf die Ausfahrt durch das Lech- und Schmuttertal die um 11.30 startet. Viele Oldtimerliebhaber haben bereits zahlreich ihr Interesse an dieser Veranstaltung bekundet. Wegen den Corona-Vorsichtsmaßnahmen muß die Anzahl der Autos auf 100 begrenzt werden. Wer an dem Treffen teilnehmen möchte, muß sich deshalb unbedingt vorher anmelden, da nur Fahr-zeuge die angemeldet sind einen Standplatz erhalten. Die Anmeldungen können bis zum 05. September 2021 auf der Webseite des Clubs unter www.mc-lech-schmuttertal.de „Oldtimertreffen Meitingen“ oder 0821/48688805, Fax 0821/48688807 abgegeben werden. Bei mehr als 100 Anmeldungen von Autos erhalten Fahrzeuge mit älteren Baujahren bevorzugt einen Standplatz. Nach Ende der Anmeldefrist bekommen die Teilnehmer eine Einladung zum Oldtimertreffen. Auf der Ausfahrt sind einfache Aufgaben zu lösen, für die besten Ausfahrtteilnehmer gibt es um 14.30 Uhr bei der Siegerehrung auf dem Veranstaltungsgelände schöne Pokale zu gewinnen. Erstmals werden ein Damenpokal sowie ein Juniorenpokal vergeben.