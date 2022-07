Nicht schon wieder...

Am späten Mittwochabend (29. Juni 2022) wurden zwei der vier bepflanzen Hochbeete umgeworfen, leider konnten die Pflanzen nicht mehr gerettet werden. Aber nicht genug der Untat, zusätzlich wurden die Hochbeete-Wichtel entführt. Einer von fünf Hochbeet-Wichteln wurde im Gebüsch zum angrenzenden Grundstück gefunden, vier Hochbeet-Wichtel werden noch vermisst.Wir bitten alle um Unterstützung und hoffen, dass die Wichtel wohlbehalten wieder nach Hause kommen. Gerne dürfen die Wichtel, anonym an den Hochbeeten wieder abgestellt werden.Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren wurde am Dorfplatz in Langenreichen die Hochbeet-Crew zerstört.