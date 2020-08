Neuwahl bei der GFG Langenreichen e.V.

Weiterhin gehört Andrea Tenschert (2. Vorsitzende), Ivona Kindl (Kassiererin), Veronika Liepert (Jugendleiterin), Hannelore Schmidt und Brigitte Kaiser (Kassenprüferinnen) auch künftig dem Vorstandskreis an. Zu Beisitzern wurde Christa Liepert, Carina Fay, Anita Deisenhofer und Doris Wörle erneut bestätigt. Zur Neubesetzung stand das Ehrenamt der Schriftführerin an. Das Ehrenamt wurden erfolgreich mit Janina Kratzer (Schriftführerin) besetzt.Silke Dementer bedankte sich im Namen der Vorstandschaft mit einem Präsent bei Manuela Wegner für ihr langjähriges Engagement als Schriftführerin. Ihren Dank sprach Silke Demeter ebenfalls an die neugewählte Vorstandschaft aus und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.