Musikalische Schnupperstunde in Meitingen

Meitingen : Kath. Pfarrheim Sankt Wolfgang |

Kommt zu einer Schnupperstunde der Musikalischen Früherziehung am Dienstag, 14. September 2021 um 14:30 Uhr (für Kinder ab 4 Jahre) ins kath. Pfarrheim Meitingen. Die Kinder tauchen ein, in die fabelhafte Welt der Musik und entdecken spielerisch das Reich der Töne, Klänge und Instrumente. Wir SINGEN, TANZEN und spielen auf elementaren MUSIKINSTRUMENTEN wie Rasseln oder Trommeln. Wir erlernen erste musikalische Abläufe, zum Beispiel in Form von KLANGGESCHICHTEN und verbinden musikalische HÖREINDRÜCKE z. B. mit selbst gestalteten BILDERN.







Aufgrund der aktuellen Lage benötigen wir auch für die unverbindliche Schnupperstunde eine Anmeldung (bis Montag, 13. September) mit Namen und Telefonnummer per email (anfrage@musikschule-biberbach.de) oder telefonisch (08273/998498)!







Weitere Informationen zum Unterrichtsangebot der Musikschule Biberbach finden Sie auch auf der Homepage www.musikschule-biberbach.de Gerne beraten wir Sie auch telefonisch (08273/998498).