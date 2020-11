Meitinger Partnerschaftskomitee startet hoch motiviert ins Jahr 2021

Komitee-Masken gegen Spende erhältlich

Großer Verlust: Tod von Karl Bartl und Dr. Werner Wieczorek

Eventuell könne man das Treffen 2021 nachholen. Das Ferienprogramm für die Kleinen wurde heuer ebenfalls abgesagt und auch den traditionellen Stand auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember gab es nicht. Stattdessen wartete das Komitee mit einem Stand auf dem Wochenmarkt auf und verkaufte dort Punsch.Auch Masken sind in diesen Zeiten natürlich ein Thema, wobei das Partnerschaftskomitee mit dem Logo des Partnerschaftskomitees bedruckte Exemplare produzieren ließ. Interessierte können eine Komitee-Maske gegen eine Spende bei folgenden Meitinger Geschäften erhalten: Optik Gleich und Wollstube Schmidt in Meitingen sowie Hoflädle Deisenhofer in Herbertshofen. Die französischen Freunde in Pouzauges erhielten Komitee-Masken per Post zugesandt. "Damit wir in dieser kontaktlosen Zeit zumindest auf diese Art und Weise in Kontakt bleiben", so Gärtner."Wir haben nach wie vor hoch motivierte Komiteemitglieder,", freut sich Susanne Kuffer vom Vierer-Vorstand. "sodass wir weiterhin aktiv bleiben werden - eben im Rahmen des Möglichen." So sind weitere Aktivitäten in Planung, die im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen möglich sind, beispielsweise eine Filmvorführung vom 30-jährigenPartnerschaftsjubiläum. Die Termine werden rechtzeitig in der lokalen Presse bekanntgegeben. Die vor Corona monatlich abgehaltene Pouzauger Ecke soll, wenn es die Lage erlaubt, 2021 wieder starten. "Dann aber in einer neuen Örtlichkeit, da die „Alte Post“ endgültig geschlossen hat", berichtet Renate Unger.Der Weihnachtsmarkt um das Organisationsteam Astrid Fritsch, Andreas Franz, Susanne Kuffer und zahlreiche Helfer beim Verkauf verlief 2019 wieder sehr erfolgreich. Besonders beliebt war erneut der Pouzauger Punsch. Aber auch die Zwiebelsuppe, die von Schülerinnen der Mittelschule gekocht wurde und die verschiedenen Quiches fanden zahlreiche Abnehmer - ebenso wie Pasteten und Meersalz, die zum Mitnehmen verkauft wurden.Nach 2008 und 2017 fand letztes Jahr die dritte Fahrt zum berühmten Straßburger Weihnachtsmarkt statt. Die 35 Teilnehmer erlebten den Duft von Lebkuchen, Glühwein und Waffeln, bestaunten Weihnachtsschmuck und Lichterglanz - und das alles eingerahmt von Fachwerkhäusern, der malerischen Ill und dem berühmten gotischen Münster. Zur Advents- und Weihnachtszeit erstrahlte die Innenstadt überall in festlicher Pracht. Beim Bummel durch die Gassen genossen die Meitinger Frankreichfreunde elsässische Spezialitäten, kosteten französischen Wein oder deckten sich mit originellen Geschenken ein. Auch ein Besuch des Münsters stand bei vielen auf dem Programm. Gut gelaunt und mit vollen Taschen traten alle wieder die Heimreise im Bus an, die mit einem Quiz zu Straßburg und zum Markt verkürzt wurde.Ein großer Verlust für das Partnerschaftskomitee waren im Dezember 2019 der Tod von Karl Bartl sowie der Verlust von Dr. Werner Wieczorek im Februar 2020. Werner Wieczorek war seit 1990 im Komitee aktiv und interessierte sich insbesondere für die Geschichte Deutschlands und Frankreichs, die er in den von ihm mitorganisierten Geschichtsfahrten weiterzugeben versuchte. Karl Bartl gehörte seit 2004 dem Partnerschaftskomitee an, nachdem er aus dem Schuldienst ausgeschieden war. In beiden Funktionen war ihm die Freundschaft mit unserer französischen Partnerstadt und vor allem der Schüleraustausch eine Herzensangelegenheit. Mit beiden Komiteemitgliedern verliert das Komitee engagierte Persönlichkeiten, die sich für die deutsch-französischen Beziehungen stark machten.