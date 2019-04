Meitingen hat wieder eine Maifeier

Meitingen : Rathausplatz |

Nach dem Ausfall der letztjährigen Maifeier haben sich in diesem Jahr 14 Meitinger Vereine zusammengeschlossen, um die schöne Tradition dieses Festes neu aufleben zu lassen. So beginnt die Maifeier schon um 15:30 Uhr mit dem ersten Maitanz des Kindergartens Meitingen, gefolgt von Kaffee und Kuchen. Für unsere jungen Gäste wird vom Tennisclub Meitingen und dem Montessori-Kindergarten ein extra Spieleparcours aufgebaut. Musikalisch umrahmt wird dieser Familiennachmittag vom Jugendorchester des JBO Meitingen.



Ab 17:30 Uhr folgt dann der zweite Teil der Maifeier, beginnend mit dem Maitanz des Montessori-Kindergartens, sowie Beiträgen des Frauensingkreises und des Männergesangsvereins. Verwöhnt werden Sie an diesem Abend mit Gegrilltem vom TSV Meitingen und Getränken der Siedlergemeinschaft. Für die musikalische Unterhaltung sorgen an diesem Abend das Blasorchester des JBO-Meitingen und die SGL Werkskapelle. Schauen Sie zudem auf jeden Fall in der Weinlaube der Kolpingsfamilie auf ein Flascherl vorbei.



Sie sehen also, ein Besuch auf der Meitinger Maifeier lohnt sich - für jung und für alt!



Kommen Sie vorbei und tanzen Sie gemeinsam mit den 14 Vereinen aus Meitingen in den Mai!!



Es freuen sich die Freiwillige Feuerwehr Meitingen, der Kindergarten Meitingen samt Elternbeirat, der Montessori-Kindergarten Meitingen samt Elternbeirat, der Frauensingkreis, der Männergesangsverein, der TSV-Meitingen, die SGL-Kapelle, der Tennisclub Meitingen, die Kolpingfamilie, die Siedlergemeinschaft, die Soldatenkameradschaft, das Jugend-Rot-Kreuz, der Kegelverein und das JBO-Meitingen