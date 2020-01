Meitingen : Gemeindehalle Meitingen |

Secondhandmarkt für Ladys und Mädels

Die Frauen-Union Meitingen veranstaltet am 28.02.2020 wieder einen Ladys- und Mädelsflohmarkt in der Gemeindehalle Meitingen. Von 18:00 – 21:00 Uhr können Frauen Kleidung, Schuhe, Accessoires aus fremden Kleiderschränken kaufen, die den Besitzerinnen nicht mehr passen oder einfach Fehlkäufe waren. Der Eintritt ist frei.

Für den Verkauf stehen Tische in zwei verschiedenen Größen zur Verfügung:

1,20 m für 5,00 € und 1,80 m für 8,00 €.

Tischreservierung unter maedels.FU@gmail.com