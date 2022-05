Kulturverein Meitingen stemmt die erste Maifeier nach der Coronapause mit Bravur

Das Wetter hielt zumindest solange bis alle Vereine, die ein Programm geplant hatten, einmal an der Reihe waren. Die Kinder des Kindergartens in der Gartenstraße und die Kinder des Montessori-Kindergartens tanzten. Musikdarbietungen gab es von den JBO-Flötenkids der ersten Klassen, vom Jugendblasorchester, dem Männerchor und der SGL-Kapelle. Bis etwa 19.30 Uhr hielt das Wetter zuverlässig, was auch bedeutete: An den Biertischen, die aufgestellt wurden, wurden beim netten Plausch Kaffee, Kuchen, Bartwurstsemmeln und Getränke vertilgt. Die Kinder tobten in der Hüpfburg, ließen sich schminken oder absolvierten den Sportparcours, der Geschicklichkeit forderte und reichlich Spaß brachte.Die erste Maifeier sei gut geglückt, heißt es aus den Reihen der Organisatoren, die reichlich kurzfristig das Fest auf die Beine stellen mussten. „Vorsichtig optimistisch“ möchte der Kulturverein Meitingen in die Zukunft sehen, erklären die Organisatoren auf Rückfrage. Grundsätzlich wolle der Verein nämlich die Meitinger Kulturszene bereichern, allerdings sei man noch vorsichtig mit den Planungen, heißt es von Simone Möckl (Jugendblasorchester Meitingen), Manuel Neuner (TSV Meitingen), Andreas Bergmeier (Kegelverein Meitingen) und Ralf Unger (Siedlergemeinschaft Meitingen).Zum Kulturverein Meitingen gehören die Sportkegler Meitingen, die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die Siedlergemeinschaft Meitingen, das Jugendblasorchester Meitingen, der TSV Meitingen, die Freiwillige Feuerwehr Meitingen, der Schützenverein Edelweiß, der Frauensingkreis, der Tennisclub Meitingen, der Montessori-Förderverein und die Kolpingsfamilie Meitingen.