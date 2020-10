Anzeige

Konzert CASH-N-GO – verschoben auf Herbst 2021

Leider kann das Konzert von CASH-N-GO nicht am geplanten Ersatztermin (Donnerstag, 29. Oktober 2020) in der Aula der Realschule Meitingen stattfinden. Ein neuer Termin wird für Herbst 2021 angestrebt und ist zur Zeit in Abstimmung mit der Gruppe.



Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter (Elternbeirat der Dr.-Metzger-Realschule, Kontakt: elternbeirat@rsmeitingen.org).

