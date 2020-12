Kolping-Nikolaus sorgt für leuchtende Kinderaugen

Am Samstag 05.12.2020 war, wie jedes Jahr, der Nikolaus der Kolpingsfamilie Meitingen in Meitingen und Umgebung unterwegs.

Dieses Mal war er ohne seinen Knecht unterwegs und konnte die Kinder leider auch nicht im Haus treffen. Er hat dafür jedem Kind einen personalisierten Brief vorbeigebracht, der dann gemeinsam mit den Eltern gelesen werden konnte. Über 20 besuchte Kinder haben sich sehr gefreut in diesem Jahr wenigstens etwas Normalität erleben zu können und haben den Nikolaus mit leuchtenden Augen erwartet.Am Montag durfte er dann noch gemeinsam mit seinem Knecht Ruprecht die Erstklässler der Grundschule Meitingen besuchen.Wir hoffen sehr, dass nächstes Jahr wieder Besuche in den Wohnungen möglich sind und wünschen bis dahin allein ein frohes Weihnachtsfest.