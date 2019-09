Gründungsfest der Kinderfeuerwehr Waltershofen

Die Gäste wurden durch den 1.Vorstand Herrn Fabio Scharbert herzlich willkommen geheißen. Nach den Grußworten unseres 1. Bürgermeisters Dr. Michael Higl wurde die Gründungsurkunde von allen Verantwortlichen feierlich unterschrieben.Die Leitung der Kinderfeuerwehr übernehmen Bettina Ziegler und Susanne Liebsch, die jederzeit für Fragen von Interessenten zur Verfügung stehen. Sabrina Würfel wird sie ab diesem Jahr dabei unterstützen. Natürlich kann bei Bedarf auch auf die Hilfe der aktiven Wehr zurückgegriffen werden.Zur Gewinnung des Nachwuchses für die Jugendfeuerwehr können nun Kinder ab 6 Jahren spielerisch aktiv werden. In den Gruppenterminen werden einmal im Monat Themen wie zum Beispiel Brandschutzerziehung oder das Verhalten in Notsituationen behandelt, z.B. wird zusammen geübt, wie man mit einem Notruf richtig Hilfe holen kann. Die Kinder lernen den richtigen Umgang mit Feuer kennen und dazu werden Experimente gemacht.Natürlich soll auch der Spaß bei gemeinsamen Ausflügen nicht zu kurz kommen. Im Vordergrund stehen bei der Kinderfeuerwehr Spaß, Spiel und Action mit anderen Kindern.In der ersten Gruppenstunde erhielten alle Feuerwehrkids ihre „Ausrüstung“. Durch Warnwesten und Capies mit dem Feuerwehrlogo soll die Zugehörigkeit ausgedrückt und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Die Warnwesten sorgen auch für Sicherheit bei den gemeinsamen Unternehmungen.An der neuen Garderobe hat nun jedes Kind seinen eigenen Platz – so, wie die Großen!Herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere Sponsor Patrick Reiser - BTR Brandschutztechnik und an die Gemeinde Meitingen für die finanzielle Unterstützung.Ebenso herzlich möchten wir uns für die leckeren Kuchenspenden und bei allen Kindern, Eltern und Helfern bedanken, die diesen schönen Nachmittag mit uns verbracht haben.Wir freuen uns auf viele interessante Übungsstunden bei der Kinderfeuerwehr Waltershofen!