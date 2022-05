Fritz Wernthaler spendiert der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen eine neue Markise

Vor ziemlich genau zehn Jahren erhielt deswegen das Rote Kreuz in Meitingen eine Markise aus dem Hause Wernthaler, nun waren – nach einigen Monaten Lieferzeit – die Floriansjünger in Meitingen an der Reihe. Ein herzliches Dankeschön für die Spende gab es von Seiten der Vorstandschaft, von Pius Rau und Andreas Riegg, sowie von Robert Scherer, dem ersten Kommandant der Floriansjünger. Bei der Wahl der elektrisch betriebenen Markise sei an alles gedacht worden: Die sechs mal dreieinhalb Meter große Halbkassetten-Markise sei mit einem nano-beschichteten Tuch bespannt, so dass auch dann keiner von den Bierbänken darunter flüchten muss, wenn ein paar Regentropfen vom Himmel kommen. Zudem mache die grau-rot gestreifte Markise auch optisch etwas her, freut sich Wernthaler, der auch zugibt: „Ich konnte das alte Ding, da davor da hing nicht mehr sehen.“