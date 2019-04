Anzeige

Ein Bus voller Meitinger auf dem Weg in die Partnerstadt

Mit Pauken und Trompeten machen sich am verlängerten

Pfingstwochenende 55 Meitinger, darunter Musiker von JBO und SGL, auf in

die Partnerstadt Pouzauges. Das gab Andrea Gärtner vom Führungsteam des

Meitinger Partnerschaftskomitees bei der jüngsten Partnerschaftssitzung

bekannt. Die Pouzauges-Fahrt markiert den Höhepunkt im Jahreskalender

des Komitees. „Die Plätze im Bus waren schnell belegt", weiß

Führungsmitglied Susanne Kuffer, „was uns natürlich sehr freut."



Anfang Dezember beteiligte sich das Partnerschaftskomitee wieder am

Weihnachtsmarkt. Der Verkauf von Quiche, Zwiebelsuppe, Pouzauger Punsch

und anderen Spezialitäten war erneut ein voller Erfolg - „auch dank der

rund 40 Helfer, die insgesamt im Einsatz waren", resümierte Andreas

Franz, der gemeinsam mit Astrid Fritsch den Stand organisiert. Vom

Gewinn spendete das Komitee 500 Euro an die Mittelschule.



Ebenfalls im Dezember feierte die Pouzauger Ecke ihr rundes Jubiläum.

Seit vier Jahrzehnten sind die Frankreich-Freunde mit ihren monatlichen

Treffen ein fester Bestandteil im Meitinger Veranstaltungsleben. 20

interessierte Meitinger nehmen im Schnitt an den Zusammenkünften teil.

Gegründet wurde die Pouzauger Ecke 1978 vom damaligen

Komiteevorsitzenden Hans Kaiser. Alle, die Lust haben, sich bei einem

Glas Wein über Frankreich – und auch andere Themen – auszutauschen,

können gerne einmal vorbeischauen. Die Pouzauger Ecke findet jeden

ersten Montag im Monat im Gasthof „Alte Post“ in Meitingen statt. Viel Programm für 2019 Anfang September dürfen sich Kinder bei einem Kochkurs im Zuge des

Ferienprogramms des Marktes Meitingen wieder an einfachen, aber leckeren

französischen Gerichten probieren. Organisatorin Claudia Buchschuster

freut sich bereits auf die zwei Tage und sucht noch Kochhelfer.



Mehr für Erwachsene konzipiert ist die dreitägige Fahrt „Auf den Spuren

deutsch-französischer" Geschichte ins Elsaß. Das Organisationsteam

Renate und Hermann Unger sowie Karl Bartl haben ein abwechslungsreiches

und informatives Programm zusammengestellt, sodass sich die

Teilnehmerliste schnell füllte.



Abgeschlossen wird das Jahr durch eine Fahrt auf den weltberühmten

Straßburger Weihnachtsmarkt Mitte Dezember. Genauere Infos werden

rechtzeitig über den Bürgerbrief, die Internetseite und die lokalen

Medien mitgeteilt.



Am Ende der Sitzung gab es auch noch ein Wort des Dankes. „Die

zahlreichen Aktionen im Jahr sind nur möglich dank des ehrenamtlichen

Engagements unserer vielen Helfer“, lobte Gärtner. Die Einnahmen aus den

Veranstaltungen kommen unter anderem der Jugendarbeit zugute, z.B. zur

Förderung des Schüleraustauschs. Außerdem zahlen Kinder und Jugendliche

bei der Pouzauges-Fahrt einen ermäßigten Fahrpreis.

