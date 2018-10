Die Oktober-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 6. OktoberNächste Ausgabe: 3. NovemberRedaktionsschluss: 22. OktoberIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der Oktober-Ausgabe im Überblick:Über 20.000 Besucher schauen bei der Meitinger Gewerbeausstellung vorbei: Mobile Wache spricht mit den Bürgern in Meitingen und Umgebung: 50 Kinder lernen in den Ferien den richtigen Umgang mit Pferden kennen: In der Pfarrkirche St. Peter und Paul findet ein besonderes Konzert stattWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!