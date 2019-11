Die November-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 2. NovemberNächste Ausgabe: 7. DezemberIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der November-Ausgabe im Überblick:Interessante Geschichtsfahrt des Partnerschaftskomitees MeitingenProjekt mit ehrenamtlichen Lesepaten an der Grundschule MeitingenFahrzeugsegnung beim ambulanten Krankenpflegeverein aus HolzenVorbericht zum 15. Engerlmarkt vor dem Kloster ThierhauptenWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!