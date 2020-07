Die Juli-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 4. JuliNächste Ausgabe: 1. AugustIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der Juli-Ausgabe im Überblick:Erstkommunion- und Firmvorbereitung bei der Pfarreiengemeinschaft MeitingenDie Meitinger Gewerbeausstellung mega findet erst im Jahr 2021 stattIm Klostermühlenmuseum Thierhaupten gibt es eine Ausstellung über die BukowinaDie Schloßstraße in Meitingen lädt zum Bummeln und Verweilen einWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an