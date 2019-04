Die April-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 6. AprilNächste Ausgabe: 4. MaiRedaktionsschluss: 18. AprilIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der April-Ausgabe im Überblick:Meitinger Bühnenfeger führen den Märchen-Klassiker "Aschenputtel" auf: Acht Mädchen und Jungs sorgen an der Meitinger Mittelschule für Ordnung: Spannende Begegnungen mit viel Power in der Schulturnhalle Thierhaupten: Das traditionelle Fest in Herbertshofen findet in diesem Jahr zum 31. Mal stattWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!