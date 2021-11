Das Quartiersbüro Meitingen startet seine digitale Corona-Umfrage "Mach doch mal mit!"

Das betrifft die persönliche Situation als auch das Miteinander in unserer Marktgemeinde.Das Quartiersbüro Meitingen führt diese Umfrage für Meitinger Bürgerinnen und Bürger durch, um einen genaueren Eindruck von den veränderten Lebenssituationen vor Ort zu gewinnen.Auf Grundlage Ihrer Rückmeldungen klären wir auch veränderte Bedarfe,um nach Möglichkeit passende Angebote und Projekte auf den Weg zu bringen.Deshalb laden wir Sie ein, sich an der vorliegenden Corona-Umfrage "Mach doch mal mit!" zu beteiligen.Die Umfrage können Sie direkt aufrufen unter: https://s2survey.net/Corona-Umfrage-Meitingen/ oder auf der Homepage der Marktgemeinde Meitingen (www.meitingen.de) oder auf dem Internetauftritt des Quartiersbüros ( https://www.quartiersbuero-meitingen.de/aktuelles ) sowie auf der Facebook- und Instagram-Seite des Marktes Meitingen.Der Befragungszeitraum beginnt amund endet amAlle Daten werden absolut anonym behandelt. Eine Zuordnung zu Ihrer Person ist nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.Die Auswertung wird nur nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte einfach an das Quartiersbüro Meitingen:quartiersbuero-meitingen@augsburg-asb.deTel.: 08271/8141730 /-737