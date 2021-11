Das Partnerschaftskomitee stellt 2021 die Weichen für die Zukunft der Partnerschaftsarbeit

Das Jahr 2021 stand für das Partnerschaftskomitee Meitingen erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Dennoch starteten die Partnerschaftsfreunde hochmotiviert ins neue Jahr. Schließlich soll die seit 48 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Stadt Pouzauges, in Westfrankreich zwischen den größeren Städten Nantes und La Rochelle gelegen, lebendig bleiben - trotz aller Widrigkeiten.

Im ersten Halbjahr traf sich das Komitee nach längerer Zeit wieder zu einer Sitzung, um die zweite Jahreshälfte zu planen. Diese begann am französischen Nationalfeiertag immit einer Partie Boule, Wein sowie Appetithäppchen. Apropos Boule: In diesem Jahr entschied man sich beim Ferienprogramm aufgrund der geltenden Corona-Auflagen erstmalig für eine Aktivität im Freien. Und zwar für eine Einführung in das französische Nationalspiel Boule für Sechs- bis Vierzehnjährige. Nachdem die Kinder und Jugendlichen Wurftechniken und Regeln auf dem Bouleplatz neben dem Rathaus erlernt hatten, traten sie gegeneinander im Wettbewerb an. "Die Kinder stellten sich nicht nur geschickt an, sondern zeigten auch Ehrgeiz und waren mit großer Begeisterung bei der Sache", stellte Dr. Susanne Kuffer aus dem Vorstandsteam fest. Organisatorin Claudia Buchschuster schließt eine Wiederholung im kommenden Jahr nicht aus.Wohin soll die Reise des Partnerschaftskomitees in den nächsten Jahren gehen? Welche Ziele verfolgen wir und wie können wir die Partnerschaftsarbeit und Aktivitäten an die heutige Zeit anpassen? Im Strategie-Workshop imnahmen sich die Mitglieder des Partnerschaftskomitees einen ganzen Vormittag Zeit, um diese Fragen zu diskutieren und neue Ideen zu entwickeln. Andrea Gärtner vom Vorstand des Komitees war am Ende des Workshops voll des Lobes. Alle seien engagiert, voll bei der Sache, kreativ, ideenreich und positiv nach Vorne gerichtet gewesen. „Von dem, was im Workshop zusammengetragen wurde, können wir locker die nächsten Jahre bestreiten“, freute sichGärtner.traf sich dann eine Delegation des Meitinger Partnerschaftskomitees mit den Freunden aus Pouzauges zu einer gemeinsamen Sitzung in der Nähe von Troyes am Lac d'Orient in der südlichen Champagne. Ziel des Arbeitswochenendes war es, die bestehende Partnerschaft weiter zu vertiefen und zu erneuern. Die Vorbereitung des50-jährigen Gründungsjubiläums im Jahr 2023 und 2024 war ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Außerdem diskutierte man Möglichkeiten, die Partnerschaft von der Gründergeneration in die nächste Generation zu überführen und damit dauerhaft zu etablieren. Mögliche Aktionen und Maßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen, wie ein Treffen der Stadträte und ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche, wurdenebenfalls besprochen. "Wir wollen auch Vereine motivieren, sich in die Partnerschaft und die Jubiläumsfeierlichkeiten einzubringen", spricht Astrid Fritsch, ebenfalls Teil des Vierervorstands, die Zielrichtung der Partnerschaftsarbeit aus: möglichst viele Bürger für diese besondere Art der Freundschaft zu begeistern. Fritsch: "Vielleicht kann man einTurnier veranstalten, gemeinsam musizieren oder künstlerisch tätig sein - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir vom Komitee würden uns sehr freuen, wenn Vereine hier auf uns zukommen würden."Anfangstartete nach der Corona-Pause auch die Pouzauger Ecke wieder, die fester Bestandteil im Programm des Partnerschaftskomitees ist. Neben einem neuen Wochentag gibt es auch ein neues Lokal. Alle Freude der deutsch-französischen Partnerschaft und alle, die es werden wollen, treffen sich künftig immer am 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr im Gasthof Neue Post, wie die Organisatorin Renate Unger berichtet.Zum Abschluss des Jahres verkaufte das Partnerschaftskomitee nach der erneuten Absage des Weihnachtsmarkteswieder französische Spezialitäten sowie den beliebten Pouzauger Punsch auf dem Wochenmarkt. Der Gewinn kommt einem Projekt der deutsch-französischen Jugendarbeit zugute. "Bisher spendeten wir den Betrag der Mittelschule für ihren Schüleraustausch mit der Partnerstadt Pouzauges", erinnertAndreas Franz, ebenfalls Vorstandsmitglied und Mitorganisator des Weihnachtsmarkt- bzw. Wochenmarktverkaufs. "Da der Schüleraustausch leider auch dieses Jahr nicht stattfinden wird, werden wir ein Projekt der Schüler unterstützen, das sich mit dem Austausch und dem Kontakt zur französischen Schule befasst."