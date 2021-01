Das Montessori Kinderhaus in Meitingen läd ein...

Meitingen : Montessori Kinderhaus Meitingen |

Liebe Eltern, wir laden Sie herzlich ein:



Förderung erleben

in Kindergarten und Krippe



... auch virtuell!



Sie möchten das Montessori Kinderhaus in Meitingen kennenlernen, mehr über die Montessori-Pädagogik erfahren und sich über unser Betreuungsangebot informieren? Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen bieten wir Ihnen einen virtuellen Rundgang an.



Melden Sie sich einfach per Mail unter infoveranstaltung@montessori-meitingen.de

oder telefonisch unter 08271/8006-680.

Bitte geben Sie auch an, ob Sie sich für das Kinderhäuschen (Kinderkrippe) oder das Kinderhaus (Kindergarten) interessieren. Weitere Details erhalten Sie in Kürze.



Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinderhaus-Team