Aktionstag des Inklusions-Büros Meitingen am 5. Mai 2017

Am 5. Mai gab es deswegen einen Aktions-Tag in Meitingen.Das Thema hieß:Wir gestalten unsere Stadt.Das Inklusions-Büro hatte am Rathaus einen Informations-Stand.Der Bayerische Blinden- und Seh-Behinderten-BundUnd der Bürgermeister Herr Higl waren auch mit dabei.Es ging um das Thema Barriere-Freiheit.Barriere-Freiheit bedeutet:Für Menschen mit Behinderung gibt es keine Hindernisse mehr.Wir haben mit vielen Menschen über Barriere-Freiheit gesprochen.Wir haben auch über eine inklusive Stadt gesprochen.Das bedeutet:Wir haben einige Ideen für Barriere-Freiheit in der Stadt gesammelt.Wir hatten zusammen einen tollen Tag.