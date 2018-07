52. Festwoche Thierhaupten vom 14.-19. August 2018

, größter Verein mit 1200 Mitgliedern, freut sich dieses Jahr besonders, wie schon viele Male vorher die Festwoche durchführen zu dürfen. In diesem Jahr kann der Sportverein auch seinen eigenen Geburtstag feiern. 70 Jahre SVT wenn dies kein Grund zum Feiern ist und die Festwoche ausgiebig Möglichkeiten bietet, dies zu tun.Geboten werden den Besuchern wie gewohnt zahlreiche Attraktionen. Vorstandsmitglied und Festleiter Christian Allmann mit seinem Festausschussteam arbeiteten lange vorher schon an der Organisation, um mit den über 500 ehrenamtlichen Helfern einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.„Die Festwoche geht wie immer durch den Magen“ und Werner Mayr sorgt mit 300 Helfern für Festwoche-Schmankerl, die die Gäste gewohnt sind. Die Größenordnung von um die 10.000 Göckel, 2 Tonnen Pommes und weit über eine Tonne Kartoffelsalat sind zu bewältigen.Die „Original D‘ Lechtaler Musikanten“ aus Thierhaupten und die Böllerschützen übernehmen denum 18:00 Uhr, bevor es zum Festplatz, mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine geht und anschließend im Zelt der Bieranstich durch den Schirmherrn und 1. Bürgermeister Anton Brugger vollzogen wird.startet um 10:30 Uhr mit den „Erlinger Musikanten“. Von 09:00 bis 14:00 Uhr können sich Interessierte zum „Mofarennen“ anmelden und schon mal mit dem Training beginnen. Ab 14:00 wird es für alle Besucher spannend beim „2. Thierhauptener 2-Stunden-Mofarennen“. Die musikalische Unterhalten am Nachmittag hat die „Musikkapelle Aindling“ übernommen. Nach der „Siegerehrung des Mofarennen im Festzelt“ übernimmt ab 20:00 Uhr die „Joe Williams Band“ und sorgt für Stimmung bis spät in die Nacht.bietet neben Fahrgeschäften ab 20:00 Uhr die Band „Chlorfrei“ den großen Stimmungsabend. Der „Tag der Betriebe“wird ab 19:30 Uhr begleitet von den „Original D’Lechtaler Musikanten“. Viel Spaß wird es ab 21:30 Uhr beim Auftritt des „Goißler- & Plattler-Verein Mertingen“ geben. Im Zeichen von Kindern und Senioren steht ab 14:00 Uhrmit Kaffee und Kuchen. Die „Jugendkapelle Thierhaupten“ sorgt für einen gemütlichen Nachmittag. Ab 14:00 Uhr präsentieren sich die „SVT-Turngruppen“. Im Vergnügungspark gibt es an diesem Nachmittag verbilligte Preise. Ab 20:00 Uhr ist dann Partyalarm und Hochstimmung mit der beliebten Band „S.O.S“ angesagt.beginnt der Tag um 9:30 Uhr mit Festgottesdienst und Fahnenabordnungen im Festzelt. Den anschließenden Frühschoppen 10:30 -13:00 Uhr unterhält die „Musikkapelle Ellgau“. Nach dem Mittagessen geht es auf den Höhepunkt der Festwoche zu. Der traditionelle, prächtige Festumzug, mit zahlreichen pferdebespannten Blumenwägen, der verschiedenen Vereine und Musikkapellen rüstet sich und beginnt um 13:30 Uhr.Für anschließende Festzeltstimmung hat sich wieder die „SGL Werkskapelle Meitingen“ verpflichtet. Zum Festausklang ab 19:00 Uhr, mit der Festkapelle „Original D’Lechtaler Musikanten“, die diese Festwoche beschließen werden, wird herzlich eingeladen.Aus nah und fern lockt das attraktive Festprogramm des Sportverein und der Marktgemeinde Thierhaupten die Gäste an. Täglicher Shuttelbus in die umliegenden Gemeinden steht zur Verfügung. Der Eintritt ist an allen Tagen frei!Die Vorstände des SVT möchten sich bei allen ehrenamtlichen Trainern und Betreuern, Helfern und Funktionären, aber auch bei langjährigen Sponsoren recht herzlich für ihr persönliches Engagement bedanken. Der Dank gilt auch den Festdamen, den Damen und Herren des Festausschusses und allen, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen dieser Festwoche beitragen.