50-Jahrfeier der Realschule Meitingen - Future for Children Sri Lanka

Im Rahmen der 50-Jahrfeier der Realschule Meitingen / Patenschule „Ahungalla-Sri Lanka“ sind 7.500 Euro zusammengekommen und haben das Kinder-Förderhilfswerk von Elfriede Süß aus Erlingen/Meitingen in diesem Jahr unterstützt. Jede „Bildungshilfe“ in ihrem Heimatland verhilft den Kindern und Jugendlichen zu einem vernünftigen Start in ihr Leben zuhause, so dass sie auch dort bleiben, lernen, später arbeiten und glücklich sein können.Was könnte besser zum Frieden unter den Völkern beitragen als der Aufruf für Hilfe zur Selbsthilfe und das schon in jugendlichen Jahren. Bildung ist der Grundstein eines jeden Landes. Michael Kühn der Rektor der Realschule Meitingen unterstützt dies großzügig und ist immer wieder erfreut über dieses nachhaltige Bildungs-Förderprojekt.Der Spendenlauf der Kinder war ein besonderer Event. Eltern, Großeltern und Gönner haben den Gewürzverkauf unterstützt und Sponsoren haben dazu beigetragen. So konnte in diesem Jahr von Elfriede Süß, der Gründerin und Leiterin des Kinderhilfsprojekts „Future for Children“ Zukunft für Kinder diese Unterstützung für Kindergarten und Schule in Empfang genommen werden.Der Dank von Frau Süß und der Vorstandschaft des Vereins geht an alle, die dazu beigetragen haben. Gerne werden weitere Patenschaften für dieses Kinder- und Jugend-Bildungswerk in Sri Lanka angenommen. Wenn Sie Interesse haben melden Sie sich. Gerne erhalten Sie Informationen!