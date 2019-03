Meitingen : Feuerwehrhaus |

27.04.2019

• 17.00 Uhr Maibaumaufstellung am Dorfplatz

• im Anschluss Maifeier mit Live-Musik von Flo Wiedemann & Barbetrieb

• Für das leibliche Wohl sorgt die Waltershofener Küche



28.04.2019

• 09.00 Uhr Weißwurstfrühstück

• 11.00 Uhr Gottesdienst

• Anschließend Mittagstisch im Festzelt mit Kaffee & Kuchen

• Musikalisch umrahmt durch die SGL-Seniorenkapelle Meitingen



An beiden Tagen steht für die kleinen Gäste eine Hüpfburg bereit!

Falls notwendig wird unser Festzelt an beiden Tagen beheizt!