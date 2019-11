2. FFC Gardetreffen

Meitingen : Gemeindehalle |

Liebe Faschingsfreunde,



nachdem unser 1. FFC-Gardetreffen im letzten Jahr eine große Gaudi war, möchten wir Euch auch im Jahre 2020 wieder recht herzlich dazu einladen.

Euch erwartet auch in diesem Jahr ein bunter Mix aus Erwachsenengarden und Showtanzgruppen, von nah und fern.



Stattfinden wird das Spektakel am 12.01.2020 von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Gemeindehalle in Meitingen.

Werner- von- Siemens- Straße 2, 86405 Meitingen.



Für Euer leibliches Wohl wird bestens gesorgt und an unserer gut sortierten Bar gibt es viel Auswahl zum gemeinsamen Anstoßen.



Der "Eintritt" beträgt auch in diesem Jahr wieder 3 Euro, welche Ihr dann als Verzehrgutschein einsetzen könnt.



Für alle weiteren Infos stehen wir Euch unter

auftritte@ffc-augsburg.de zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Euch.



Euer FFC Augsburg