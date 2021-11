10 Jahre PEKiP im Familienzentrum Meitingen

Bereits seit 10 Jahren wird dieses Konzept jetzt in Meitingen im Familienzentrum von der Pädagogin Bianca Kunz umgesetzt. Jedes Jahr betreut sie dabei ca. 100 Kinder und ihre Familien in verschiedenen Kursen. Die Kurse bestehen auch ca. 8 Eltern mit ihrem Kind. Wichtig ist Frau Kunz dabei, dass die Kinder in jedem Kurs im ähnlichen Alter sind. So werden neue Entwicklungsschritte immer im ähnlichen Zeitraum für alle Eltern zum Thema und können gut aufgegriffen werden.2020 durften die Kurse aufgrund von Corona nicht mehr live statt finden. Bianca Kunz bot ihr Angebot daraufhin online über Skype an. Die Eltern bekamen dazu vorab immer eine kleine Liste an Alltagsgegenständen, die sie zur jeweiligen Stunde zuhause vorbereiten konnten. Da wurde dann zum Beispiel dann das Bügelbrett oder die Babybadewanne einfach für zur Bewegungsstation umfunktioniert. Die Eltern konnten online austauschen und für die Kinder vielfältige Anregungen mitnehmen, die sich zuhause ganz leicht umsetzen ließen. Und Frau Kunz konnte am Bildschirm die Entwicklung der Kinder bestens verfolgen und wertvolle Tipps an die Eltern weitergeben.Im Sommer 2021 durften die Kurse dann zum 10. Jubiläumsjahr wieder live statt finden. Oft trafen sich die 3 Gruppen, die jede Woche stattfinden dabei auch am Kühlentaler Weiher. Frau Kunz fuhr bepackt mit vielen Spielmaterialien an den See und bereitete für ihre Kurse dort tolle Outdoor-PEKiP-Stunden vor.In 10 Jahren PEKiP und ca.120 Kurstagen im Jahr, hat Frau Kunz mit inzwischen über 1500 PEKiP Stunden viel Erfahrung im Gepäck und sehr viele Familien in dieser Zeit begleitet und unterstützt. Und das Beste: es macht immer noch riesig viel Spaß!