Spendenübergabe

Den Scheck über 5000€ durfte Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK Augsburg Land, entgegen nehmen und überreicht hat ihn Dr. Markus Partik, Standortleitung der SGL in Meitingen."Diese Spende können wir sehr gut gebrauchen, denn es stehen in naher Zukunft zwei große Anschaffungen in der Bereitschaft Meitingen an" so Haugg.Es müssen 2 neue Einsatzfahrzeuge beschafft werden, da die bisherigen leider ziemlich in die Jahre gekommen sind.Weiter im Bild sind Peter Lebender (links) und Julia Leichtel (rechts) - im Namen der Bereitschaft Meitingen.