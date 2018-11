»2. Internationale Porzellanbiennale« Albrechtsburg Meißen

Vor meinem Artikel über die „Historische Porzellanmanufaktur Albrechtsburg Meißen“ will ich zuvor nochwecken. DennEin passender Ort, denn hier war 1710 durch Kurfürst Friedrich August I. Europas erste Porzellan-Manufaktur Europas eingerichtet worden. In den folgenden Jahrzehnten entstanden überall in Europa weitere Manufakturen, unter anderem in Wien, Stockholm, Sèvres, St. Petersburg, Höchst, Fürstenberg oder Nymphenburg. Nicht selten geschah dies unter Mitwirkung von Meißner Arkanisten, die ihr Wissen, trotz strengsten Verbotes, weitergabenaus Deutschland, den Niederlanden, Polen, Belgien, Dänemark, Italien, Tschechien und der Schweiz ihre Werke. Die am weitesten gereisten Werke stammen aus Südkorea und der Türkei. Es war bestimmt nicht einfach aus fast 80 Bewerbungen die 31 Beiträge für die Ausstellung auswählen.In der Ausstellung werden maximal drei Arbeiten aus dem Œuvre (Gesamtheit aller schöpferischen Produktionen) der Künstler vorgestellt.wird die Porzellanbiennale Meißen. Ihr Ziel: Porzellan als Kulturgut im Kontext internationaler Einflüsse neu bewerten, erhalten, weiterentwickeln und innovative Impulse setzen.Die Biennale ist, ausgenommen seriell hergestellter Kunst.Hier einige zitierte Quellen:Schongab es mit einem großen, einen ersten Hinweis.Die Porzellanbiennale selbst war überwältigend. Leider kann ich im Foto die vielen Kunstwerke nicht annähernd so schön zeigen, zumal sie teilweise in Vitrinen geschützt standen.die auf einer 14 Quadratmeter großen Platte angeordnet sind. Auf Geräusche im Raum reagieren sie mit Licht.Diese Arbeit mit dem Titelstammt von derVon dieser interdisziplinären Rauminstallation habe ich auch ein kurzes Video mitgebracht: