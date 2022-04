Viele Schmierstoffhersteller verlassen Russland !

Sieben Wochen nach Wladimir Putins Invasion der Ukraine wächst die Zahl der ausländischen Unternehmen, die versprechen, Russland zu verlassen oder dort zurückzufahren, weiter in die Hunderte. In der Schmierstoffindustrie gehen die Unternehmen eine breite Palette von Schritten ein - einige schwören, auszusteigen, andere sagen, dass sie bleiben werden, und wieder andere, die es ablehnen, ihre Pläne zu diskutieren.Auch die Maßnahmen der Unternehmen sind unterschiedlich. Mindestens ein Lieferant sagt, dass er seine Aktivitäten in Russland bereits deutlich reduziert hat, während ein anderes Unternehmen sagt, dass es immer noch eine Strategie formuliert, um das Land zu verlassen. Die Pläne einiger Unternehmen könnten durch einen Gesetzentwurf erschwert werden, der jetzt dem russischen Parlament vorliegt und die Einhaltung ausländischer Sanktionen kriminalisieren würde.Die Invasion, die Russland am 24. Februar gestartet hat, hat eine weit verbreitete, wenn auch bei weitem nicht universelle Verurteilung hervorgerufen, und Unternehmen auf der ganzen Welt haben Maßnahmen angekündigt, die darauf abzielen, ihren Protest zu registrieren und den Druck auf Russland zu erhöhen, sich zurückzuziehen. In einigen Fällen halten sich Unternehmen an die von Regierungen angeordneten Sanktionen, während sie in anderen Fällen freiwillig handeln.Das Chief Executive Leadership Institute an der Yale School of Management hat mehr als 600 Unternehmen identifiziert, die angekündigt haben, dass sie den Betrieb über das von Sanktionen geforderte Maß hinaus einschränken werden. Bis letzte Woche waren dies 253, die gelobten, Russland zu verlassen, 248, die die Absicht bekundeten, den Betrieb dort auszusetzen, 75, die einen Rückzug planten, und 96, die sagten, sie hätten Investitionen ausgesetzt. Das Institut identifizierte auch ein paar hundert Unternehmen, die sagten, sie würden den Betrieb aufrechterhalten.Die New York Times berichtete, dass einige Unternehmen, die den Betrieb einschränkten, die Lieferung von Produkten unter internationalen Marken eingestellt hatten, aber weiterhin russische Marken belieferten. Die Nachrichtengruppe sagte, dass einige westliche Finanzunternehmen ihre Geschäfte im Land abbauten, aber immer noch depressive inländische Wertpapiere kauften.Deutscher Schmierstoffvermarkter Fuchs Petrolub SE sagte, dass es den Betrieb in Russland weitgehend eingeschränkt hat, aber dass es seine Mischanlage in Kaluga, einer Stadt südwestlich von Moskau, nicht schließen würde. Die Anlage hat eine Kapazität von 40.000 Tonnen Schmierstoffen pro Jahr."Fuchs liefert keine Rohstoffe oder Fertigprodukte mehr nach Russland, und unsere lokalen Geschäftsaktivitäten dort laufen auf einer begrenzten Basis", sagte ein Unternehmenssprecher letzte Woche gegenüber Lube Report und fügte hinzu: "Wir haben keine Pläne, unser Werk in Kaluga zu schließen."Shell war eines der ersten internationalen Energieunternehmen, das spürbar gegen die Invasion protestierte und am 8. März ankündigte, alle Kohlenwasserstoffaktivitäten in Russland zu beenden, einschließlich seines Schmierstoffgeschäfts, das eine 180.000 t / a-Mischanlage in Torzhok, nordwestlich von Moskau, betreibt. Letzte Woche sagte das Unternehmen, dass es immer noch an einer Strategie arbeitet, um dies zu tun."Derzeit gehen unsere Schmierstoffoperationen in Torzhok weiter", sagte ein Sprecher von Shell Neft kürzlich gegenüber Lube Report. "Der Plan für weitere Maßnahmen wird unter Berücksichtigung der Entscheidungen von Shell in Bezug auf seine Operationen in Russland entwickelt."Shell Neft ist eine Tochtergesellschaft, die einen Großteil des Up- und Downstream-Geschäfts von Shell in Russland verwaltet.Gesamtenergien, ein weiterer ausländischer Ölkonzern mit umfangreichen Aktivitäten im Land, antwortete fristgerecht nicht auf eine Anfrage, ob seine Mischanlage vom Rückzug des Unternehmens aus Russland betroffen ist. Über seine lokale Geschäftseinheit, Total Vostok, betreibt der französische Ölkonzern eine 70.000 t / a-Schmierstoffmischanlage in derselben Stadt, Kaluga.Brancheninsider sagen, dass Unternehmen, die das Land verlassen wollen, mit einigen erheblichen Problemen konfrontiert sind. Einer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Einrichtungen und Ausrüstungen enteignet werden, was sie zwingt, lokale Investitionen abzuschreiben. Darüber hinaus droht nun, dass lokale Manager für die Handlungen des Unternehmens strafrechtlich verfolgt werden könnten.Ein Gesetzentwurf, der letzte Woche der russischen Staatsduma, dem Unterhaus des Parlaments, vorgelegt wurde, würde die Einhaltung von Sanktionen zur Bestrafung des Landes kriminalisieren. Laut diesem Gesetzentwurf "können Entscheidungen und Maßnahmen, die von einem russischen Unternehmensleiter auf der Grundlage von Sanktionen gegen Russland getroffen werden, zu strafrechtlicher Haftung und Strafverfolgung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren führen"."Wir fürchten um unsere Kollegen, und die Schließung der Operation dort könnte Gefängnisstrafen für sie bedeuten", sagte ein westlicher Unternehmensbeamter, der um Anonymität bat, gegenüber Lube Report.Der Gesetzentwurf, der sehr bald ein Gesetz werden könnte, bietet absichtlich ein verwässertes Verständnis dessen, was "Einhaltung antirussischer Sanktionen" sein könnte."Beispiele für solche Maßnahmen sind die Weigerung, ausstehende Verpflichtungen zu erfüllen, oder die Aussetzung von Lieferungen aufgrund von Exportkontrollbeschränkungen", sagte Baker McKenzie, ein in Chicago ansässiges Beratungsunternehmen, kürzlich in einem Blogbeitrag.Das Beratungsunternehmen sagte, dass die Betroffenen ein breites Spektrum von Führungskräften des Unternehmens sein können, wie der Generaldirektor, die Vorstandsmitglieder, die Mitglieder des Vorstands und ihre Stellvertreter sowie Personen, die administrative Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen."Das interne Rechtsteam und der externe Anwalt können je nach Rat auch Gefahr laufen, als Komplizen verfolgt zu werden", sagte Baker McKenzie.In den USA ansässig Sparren hat angekündigt, Transaktionen und Verkäufe von raffinierten Produkten, Schmierstoffen und Chemikalien einzustellen, so das Yale Chief Executive Leadership Institute. In Japan ansässig Idemitsu Kosan sagte, es würde Rohöl- und Kohleimporte aus Russland aus Sorge über Lieferunterbrechungen stoppen, aber es sagte, es werde weiterhin Schmierstoffe im Land liefern, sagte das Institut.