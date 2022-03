Per Zufall aus August 2009 / Konkurrierende Energieerzeugung ?

Wie ist es eigentlich langfristig mit unserer Energieerzeugung , hauptsächlich Stromerzeugung bestellt ? Was können wir tun um nachhaltig Strom aus nachwachsenden Rohstoffen, Windenergie , Solar -, Fotovoltaikanlagen oder Kohlekraft-, Kernkraftwerken und sogar noch ölbetriebene Kraftwerke und Pump-,Hebekraftwerke, so zu erzeugen und zu nutzen , dass dies ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist ? Wenn ich so nur in unsere Umgebung Ausschau halte, wieviel Windkraftanlagen installiert sind und wie geringfügig ihr Anteil an der Strombedarfsdeckung in dieser Region ist , muss man sich doch fragen wie soll es weitergehen? Dies ging mir so durch den Kopf , als ich gestern Abend den Sonnenuntergang hinter den Windkraftanlagen so bewundernd ansah.-- und hier in der Frühe : http://www.myheimat.de/lehrte/beitrag/125300/sonne...