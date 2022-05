Trauerschnäpper in unseren Vogelhäusern

Nun konnte ich heute Nachmittag den " Großen Sänger " auch noch sogar zweimal an Zwei Vogelhäusern ablichten. Den Sänger vom linken Vogelhaus und den anderen am rechten Vogelhaus. Mal sehen wie sich dies entwickelt.Karin Franzisky aus Bad Arolsen | 02.05.2022 | 17:55Es ist ein Trauerschnäpper, Werner - schwarze Kappe mit weißem StirnfleckWäre schön, wenn er bei euch bliebe, er ist ein eifriger 'Sänger' - laut und schönLG KarinEugen Hermes aus Bochum | 02.05.2022 | 17:57Genau, Karin!... und zwar ein Männchen, zu erkennen am weißen Stirnfleck.LG Eugen