Schwiegermuttersessel, Schwiegermuttersitz, Kugelkaktus und andere Bezeichnungen

Der wissenschaftliche Name Echinocactus grusonii erinnert übrigens an den Magdeburger Industriellen und Erfinder Hermann August Jacques Gruson (13.03.1821 – 30.01.1895), der seinerzeit die größte Kakteensammlung Europas besaß. 1886 erkannte der Kakteengärtner Heinrich Hildmann in Birkenwalde bei Berlin die Art als neu für die Wissenschaft, gab ihr den Namen und veröffentlichte erstmals eine Beschreibung der Pflanze.Attraktivität und Kulturwürdigkeit, zugleich aber auch die Gefährdung von Kakteen als Teil unserer globalen und noch lange nicht vollständig erforschten Biodiversität.