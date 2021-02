Wer hängt schon seinen Glauben an den Nagel?

Es hat sich vielleicht noch nicht herumgesprochen: Aber das ist ein Freudentag. Der Ohofer Gemeinschaftsverband lädt zum Jubel ein unter dem Motto:

"Den Glauben an den Nagel hängen"

Eingeladen sind Interessierte, die nicht nur glauben - sondern diesen beständigen Glauben suchen. Wir feiern Karfreitag diesmal nicht im Tagungscenter "Gotteshütte". Per Zoom werden viele kleine und große Gruppen per Zoom dazu geschaltet und erleben eine besondere Veranstaltung, die mit dem gemeinsamen Abendmahl abschließt.