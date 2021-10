Konzert: "Hoffnungszeichen" mit Flötistin Bettina Alms

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Musik, die begeistertDie Ausnahmemusikerin Bettina Alms überzeugt durch ein abwechslungsreiches, niveauvolles Programm zwischen Pop und Klassik mit dem Titel „Hoffnungszeichen“. Sie singt und spielt auf verschiedenen Instrumenten, hat erfolgreich 15 Solo-CDs veröffentlicht und begeisterte schon mehrfach das Fernsehpublikum. 2016 gewann sie den Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie „Bestes Blasinstrument“ und den „Hessischen Löwen“ des Hessen Fernsehens.Mit ihrer sanften, ausdrucksstarken Stimme berührt sie die Herzen der Zuhörer. Aktuelle Popsongs – mal leicht, mal mit Tiefgang – bieten ein musikalisches Wellnessprogramm für die Seele. Darüber hinaus bietet sie virtuose Flöten- und Geigenklänge – von Klassikstücken von Bach und Vivaldi, über Songs wie „Fields of gold“ bis hin zu Pop-Klassikern wie „Time to say goodbye“.Freuen Sie sich auf Musik zum Aufatmen und Entspannen.Mit einer Eintrittskarte für 8,- € dürfen sie dabei sein und anderen einen wunderbaren Abend schenken.Und hier die Kostprobe - das Lied der Titanic: