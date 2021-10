Kinderkonzert: "Voll im Wind" mit Uwe Lal und Kinder-Camp-Chor

'Voll im Wind' - das Kindermusical über Jesus und die Jünger auf dem Boot. Wenn die Wellen hoch sind und der Blick getrübt, dann braucht man neuen Mut. Ein Musical für diese Tage - mit einem großartigen Camp Chor. In Nur vier Tagen haben sie geübt und nun ist es so weit. Sie sind willkommen.Nicht nur für Eltern - für alle Interessierten. Und Sie dürfen mitwirken: Wenn sie genau so begeistert wie die Kids sind dürfen Sie sich an den Unkosten in der Kollekte am Ende des Konzertes beteiligen. Danke.Und wenn wir schon dabei sind: Natürlich können sie eine DVD oder CD erwerben - oder ein anders Musical. Es gibt einen Büchertisch des Künstlers ...Ort: Tagungscenter „Gotteshütte“ - Am Walde 3, 38536 Meinersen-OhofTermine: Samstag, 23.10.2021 von 17 Uhr und 18 UhrKünstler: Uwe Lal Gemeindepädagoge, Kinderliedermacher, SpaßvogelVeranstalter: Ohofer Gemeinschaftsverband e.V.