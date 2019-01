Gastfamilie Gesucht - ADONIA kommt

ADONIA kommt - Gastgeber gesucht

Am 10. April 2019 führt der Adonia-Projektchor in Meinersen-Ohof das Musical ‚Isaak‘ auf. Das Besondere daran: Die Teens üben das Musical innerhalb von 3 Tagen ein und sind anschließend vier Tage lang auf Konzerttournee. Während der Tour übernachten die Mitwirkenden in Privatquartieren.Daher werden rund 35 Gastfamilien für etwa 70 junge Menschen gesucht!Wer hat die Möglichkeit, zwei oder mehr Jugendliche für eine Nacht bei sich aufzunehmen? Die Teilnehmer haben einen Schlafsack dabei, benötigen also nur eine bezogene Matratze und Kopfkissen. Die Mitarbeiter freuen sich über ein gemachtes Bett, sie haben keinen Schlafsack dabei.Die Jugendlichen können direkt nach dem Konzert mitgenommen werden, lediglich die Mitarbeiter und die Jugendlichen im Technikteam brauchen noch ca. 1 Std. länger.Am nächsten Morgen nach dem Frühstuck werden die Jugendlichen, ausgerüstet mit einem Lunchpaket, auf 9.00 Uhr zum Treffpunkt (Tagungscenter „Gotteshütte") gebracht.Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft!Information zum Drucken: Gastfamilien