Frisch verliebt? Dann EPL als Prophylaxe

: Gute Kommunikation ist wichtig. / Es gibt unangenehme Gefühle / Probleme gibt es immer wieder / Erwartungen an die Partnerschaft / Erotik und Sexualität / Glaube und Religion Trainer: Anita und Thomas Alexi (Verheiratet (seit 1990); 5 erwachsene Kinder; Pflegekinder; EPL/KEK Trainer; Seelsorger; Ehe- und Erziehungsberater; Gemeinschaftspastor

Das Kommunikations-Training für die ersten Tage in der Beziehung. Also auf jeden Fall vor der Hochzeit und dem üblichen Kennenlernen. Reden lernen ist so wichtig, wie eine Impfung. Garantiert hält eine Beziehung länger. Mehr Info in WIKIPEDIA