Ein guter Tag: Karfreitag im TCG-Ohof

„A Good Friday for Future – der wichtigste Tag der Weltgeschichte.“ Good Friday – guter Freitag. Das ist die englische Bezeichnung für „Karfreitag“. Was soll an diesem Freitag „gutes“ sein?Schließlich ist es der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Wieso ist ausgerechnet dieser Trauertag (so die Bedeutung der Vorsilbe „Kar-“) der wichtigste Tag der Weltgeschichte?Auf diese und weitere Fragen und um den Karfreitag wird Frank Lüdke, Professor an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg eingehen.Er kommt aus Wolfsburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Hobby: Jeden Sommer eine Hüttentour durch die Schweizer Alpen. Auf seinem YouTube-Kanal kann man ihn kennenlernen.Eine Abendmahlsfeier und Kinderbetreuung ist in Planung.Mit der Anmeldungen helfen Sie den Organisatoren der Veranstaltung. Danke.