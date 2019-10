Best Friends - forever - Freizeit Anmeldung

Best friends - forever! Das Beste, was Dir passieren kann …



Termin: Samstag, den 18. Juli bis Samstag, den 25. Juli 2020



Kosten: 145,- € (Geschwister 110,- €) in mitgebrachten Zelten. Für Kinder, die in unseren Zelten schlafen möchten, kommen 10,- € dazu.



Teilnehmer: Mädchen und Jungen, 8-12 Jahre



Veranstalter: Ohofer Gemeinschaftsverband e.V. & EC Kreisverband Ohof



Leitung: Holger Lange, Christina Ebeling, Daniela Kleinhardt

Anmeldung über das Internet: www.EC-Niedersachsen.de

Dort sind die allg. Datenschutz, Anmelde- und Teilnahmebedingungen zu finden, sie kön-nen aber auch direkt bei Holger Lange angefordert werden.

Anzahlung: 25,-€ (nach Anmeldebestätigung)

„Lasst mich doch in Ruhe!“ Mal allein sein ist ja in Ordnung, aber auf Dauer? Besser ist, man hat Freunde, mit denen man toben, spielen, reden, chillen … kann.Noch besser: Einen besten Freund! Den zu finden, ist eine spannende Reise. Was macht beste Freunde aus, und wie kann ich auch bester Freund werden? Wir wollen zusammen suchen, lernen, spielen und üben gute und vielleicht sogar beste Freunde zu werden. Hatten Oma und Opa auch beste Freunde? Fragt doch mal und bringt deren Erzählungen mit.Uns erwartet eine tolle Woche: in Zelten am Waldrand schlafen, im Haus essen und spielen … Dazu gehören auch Geländespiele im Wald, Kreativangebote, Freizeitpark, Radtouren, leckeres Essen und jede Menge Spaß.