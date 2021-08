30 Jahre Arno & Andreas – Das Konzert

TCG Spezial:

Arno & Andreas live– 30 Jahre später: EIN KONZERT: EINMALIGProduziert und moderiert von Martin Buchholz – Mit Dania König, Helmut Jost, Klaus Bittner & Timo Böcking.YouTube-Premiere am Samstag, 4. September 2021, 20 UhrWir treffen uns im Tagungscenter „Gotteshütte“ in Meinersen ab 19:30 Uhr für einen gemütlichen Abend.Jeder kauft die Menge an Tickets direkt hier: https://www.martinbuchholz-shop.de/arno-andreas-live.html

Bei der Anmeldung kann eine Person insgesamt Plätze anmelden.Wir stellen für jeweils vier bis sechs Personen einen Tisch zur Verfügung. Deswegen ist die Anmeldung zum Rudelgucken im TCG in Ohof hier wichtig. Je nach Rückmeldung schauen wir, in welchem Raum wir am Besten passen.Hier zur Anmeldung, um im Tagungscenter Gotteshütte dabei zu sein:Getränke, Knabbereien und Deko bringt jeder selber mit.Wir sorgen für Bild und Ton und feiern mit.Einlass so ab 19:30 Uhr