Konzert: "Anno Domini" mit Heiko Bräuning

Anno Domini – Die Zeitenwende beginnt



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

„Anno … dazumal“, damit wird längst Vergangenes und Vergessenes umschrieben. „Anno Domini“ – das ist Unvergessenes, obwohl schon lange her! „Anno Domini“ – im Jahre des Herrn, als die Jahreszählung der christlichen Zeitrechnung begann. Mit der Geburt Jesu fing alles an – und es ergab sich eine Geschichte, ohne Unterbrechung, bis heute! Jedes Jahr ist ein Fingerzeig zurück auf das Jahr des Herrn. Was aber war an der damaligen Zeig so besonders, dass Gott den Eindruck hatte: „Jetzt ist die richtige Zeit, um noch einmal neu zu beginnen!“? Kommen Sie in dieser Weihnachts-Pop-Kantate mit mir in die vergangene Zeit. Begegnen wir gemeinsam dem Volk, das in der Finsternis wandelte und sehnsüchtig auf eine Zeitenwende wartete. Begegnen wir gemeinsam den Menschen, die voller Hoffnung, voller Zuversicht, voller Vorfreude erlebten, wie ihnen ein Kind geboren wird, dem Heiland der Welt:Immanuel! Begegnen Sie den Menschen, die auf dem Weg zur Krippe sind, nach Bethlehem, um dort das Himmlische zu sehn: den Sohn Gottes. Und hören Sie auf den alten Simeon, wie er voller Freude das Baby von Maria auf den eigenen Armen hält und mit feuchten Augen singt: „Meine Augen haben den Heiland gesehen!“ Und dann: packen wirs aus: das Weihnachtsgeschenk, das uns aus heiterem Himmel von Gott beschert wurde. Und packen wirs an: das Fest aller Feste zu einer wahren Weihnacht werden zu lassen!Hinter den Liedern stehen tiefe Eindrücke, die manches Aha-Erlebnis vermitteln. So tauchen die Texte ein in die damalige Zeit, lassen Menschen aus dem Jahr des Herrn zu Wort kommen und versuchen Meditationen, Gebete, aber auch biblische Texte den Liedern Tiefe und den Hörern Spannung, neue Einsichten und leicht verständliche Inhalte biblischer Texte zu vermitteln.Deshalb gibt es zur Kantate verschiedene Sprechstücke zwischen den Liedern, die von einem oder mehren Personen erzählt, gelesen, verkündigt oder gebetet werden können. So wird die Weihnachtspopkantate „Anno Domini“ zu einem unvergesslichen Wegweiser, mitten in der Vorweihnachtszeit hin zum Heiligen Abend.