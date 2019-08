Smmercamp mit David, Goliat und ...

Am Walde 1

Tagungscenter "Gotteshütte"

Ein ungleiches Paar: Der Große und der Kleine. Eine aussichtslose Lage: Der Starke gegen den Schwachen. Eine Lachnummer: Krieger gegen Kind. Das Musical erzählt eine alte Geschichte neu – und es gibt erstaunliche Entdeckungen.

Das Sommercamp für Kreative – mit Gesang und Instrumenten; mit Licht und Drama; Bühnengestaltung und Effekten – Möglichkeiten für Überraschendes. Es gibt eine Idee samt Text und Noten – und dann sehen wir mal, was die Freizeitgruppe daraus macht.

Natürlich gibt es noch mehr – also Baden und Geländespiel. Vor allem aber das Konzert für alle: Sonntag (23.8.) um 11 Uhr – da gibt es den Applaus, ganz sicher.

Noch was: Ende Mai schicken wir jedem Teilnehmer Probe CD und Notenheft. Zeitgleich verschicken wir auch den Freizeitbrief mit allen Details.