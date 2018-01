Oper trifft Western

Jahreskonzert des Handglockenchores Wiedensahl

Einen wahrhaft großen musikalischen Bogen wird der Handglockenchor Wiedensahl am 15. April 2018 um 17:00 Uhr bei seinem Jahreskonzert in der St. Bartholomäuskirche in Meerbeck spannen. Mit der virtuosen Ouvertüre aus „Carmen“ von Georges Bizet und Engelbert Humperdincks romantischem Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“ werden die Wiedensahler Handglöckner in die Welt der Oper eintauchen.Opernhafte Züge werden auch den Filmmusiken von Ennio Morricone nachgesagt. Eine Zusammenstellung seiner bekanntesten Filmthemen wird ein weiterer Höhepunkt des Konzertes sein. Außerdem werden die Glöckner aus dem Wilhelm Busch Geburtsort dem Publikum eine Auswahl von spannenden und vielfältigen Originalkompositionen präsentieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.Der Handglockenchor Wiedensahl ist einer der größten und aktivsten der rund 30 Chöre dieser Art in Deutschland. In den letzten Jahren machte das Ensemble mit vielen Konzerten in der Region, mit internationalen Gästen im Kloster Loccum sowie mit Auftritten in der Staatsoper Hannover, Fernsehprogrammen des NDR und im Europaparlament in Brüssel auf sich aufmerksam. Konzertreisen führten den Chor in die USA (2003, 2013), nach Südafrika (2006) und im Frühjahr 2015 nach Taiwan und Hong Kong. Beim Deutschen Orchesterwettbewerb wurde der Handglockenchor Wiedensahl 2012 und 2016 zweimal in Folge als Preisträger ausgezeichnet.