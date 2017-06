Das doppelte Lernen bzgl. der Mafia

Neben Aktivisten wie Giovanni Impastato und Stefano Tringali war auch Ausnahmekünstler Pippo Pollina auf dem Podium und zeigte so seine ganze menschliche Stärke, da er sich diesen Akt der heimatlichen Verbundenheit nicht nehmen ließ, ehe er sich am Abend einen Jugendtraum erfüllte und mit dem Palermo Acoustic Quintet das ausverkaufte Teatro Massimo rockte, wie es diese altehrwürdige Kulturstätte kaum je- und nochmals erlebte, bzw. erleben wird.Anstelle der deutschen (Un-)Tugend: des Jammerns, pflegen die Sizilianer den Pragmatismus.So hat die Kampagne Addiopizzo www.addiopizzotravel.it, welche auch Veranstalter der Podiumsdiskussion war, jeden Samstag einen Spaziergang durch das historische Zentrum von Palermo an die symbolischen Plätze und Orte der Anti-Mafia/Schutzgeld-Bewegung auf dem Programm.Zudem sind es mittlerweile über 1.000 Geschäfte, die sich dem Schutzgeld widersetzen und somit kritischen Verbrauchen gewährleisten, dass Nichts von ihrem Geld in die Hände der Mafia gelangt.Auch in Deutschland besteht über die Urlaubsaufenthalte hinaus dauerhaft die Möglichkeit, diese Engagements zu unterstützen, indem über das Fair-Handelszentrum Rheinland oHG www.legalundlecker.de italienische Feinkost und Weine aus befreitem Mafialand erworben werden.Pater Luigi Ciotti, der Gründer von Libera, sagte: “unsere Produkte sind mehr, als nur Lebensmittel, sie sind ein Zeichen des Widerstandes gegen die Macht der Mafia!“.Vergessen wir dabei nicht, dass die Mafia mit ihrer internationalen Ausweitung über die Geldwäschen auch Deutschland tangiert und dies in durchaus großem Stil, da von gesetzlichen Unzulänglichkeiten begünstigt, wie fehlendem Herkunftsnachweis der Gelder bei Immobilienkäufen.Allerdings kommt sie auch zur Fortbildung nach Deutschland, denn wir haben unsere eigene Mafia: die ausufernden Lobbyisten- und Großkapitalstrukturen mit ihren Politgängelungen.Doppeltes Lernen also ist angesagt, so wie die Mafia von unseren Strukturen, so wir von den Sizilianern im erfolgreichen Kampf dagegen.Die Macht dazu liegt bei Jedem von uns, ist manchmal etwas unbequem, aber der einzig wirkliche Weg zu einer auf Zukunftsfähigkeit veränderten Gesellschaft!Konkrete Beispiele gefällig? Gerne: es muss kein Wasser vom für die Dritte Welt ruinös und damit mafiös agierenden Nestlè Konzern sein. Beste Trinkqualität kommt eh aus der Leitung und es gibt sie: die vielen guten kleinen Anbieter!Nicht Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird die schändliche Verschleuderung der Bundesautobahnen mit ihren exorbitanten Folgekosten für den Steuerzahler stoppen, aber den hiervon profitierenden Versicherungskonzernen, wie der Allianz stehen ebenso auch andere und positive Anbieter gegenüber, wie dies bei den Rüstungsexporte finanzierendenBanken oder im ausblutenden Gesundheitssystem verankerten Kostenträgern der Fall ist.Letztlich funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip der Gewinnmaximierung, welche durch signifikante Umsatzeinbrüche gestoppt und ein Umdenken ausgelöst wird.Die Macht der Verbraucher: deren Entscheidung an der Ladentheke ist der einzig wirkliche Lösungsansatz. Ergreifen wir ihn endlich und zeigen es den Sizilianern mit einem kräftigen Mille Grazzie, dass wenigstens hier gilt, was wir immer so gerne behaupten: dass wir es (noch) besser können! 