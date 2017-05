ob Häuser, Autos, Bäume – und auch so manchen Nachtschwärmer,der eilig nach Hause läuft.Doch geht die Sonne wieder auf schluckt sie die Dunkelheit.Um mit ihren weichen Strahlen alles und jeden zu streicheln undzu wärmen.Als würde sie die Arme ausbreiten und jeden umarmen.Das Licht ist so hell und warm.Ich suche mir den schönsten Platz – solange –bis ichkomplett drin bade."(© LuScho)Als hätte die Sonne mich gesucht..So nahm sie mich in ihren Bann – bis sie unterging....Und der schönste Gedanke, der mir bei diesem Anblick kam war:>> Selbst, wenn sie jetzt untergeht – so geht sie doch morgen frühwieder auf.Ein Kreislauf – wie ein Ring.Es gibt kein Ende! Niemals.. <3