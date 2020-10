+++ TRÄUM (ES) SCHÖN +++

dass nichts so läuft,wie es laufen soll.Man ärgert sich - denkt hin und her -manchmal kreuz- und auch quer.Schlecht muss es deshalb trotzdem nicht sein,oft hilft es dann im Traumland zu sein.Lässt dich dieser Gedanke nicht los -hält sich fest - wie ein Kaugummi am Fuß.Dann ist es Zeit sich ihn schön zu denken -die Gedanken in etwas wunderbares zu lenken.Nimm die Gedanken und gieß sie in Schokolade -sieht gleich viel schöner aus -und riecht so gut -wie ein Bad in der Wanne.Trübe Gedanken hat jeder mal,die Dinge von der anderen Seite zu sehen,dass wäre auch eine Wahl.Es könnte ein riesen Marshmallow sein,oder rosa Zuckerwatte - so lecker und fein.Bunte Lollis oder Caramel-Popcorn -grüne Gummibärchen - auch ganz vorn.Bei diesen Ideen muss ich gestehn -könnt jetzt ruhig das ein oder andere - schief gehn.Leicht wie eine Feder kann das Leben sein -alles schwebt - fast von allein.Umgekehrt geht es auch -manch eine Feder wiegt schwer im Bauch.Man muss kein Genie sein um zu wissen:eine Tonne Federn sind sehr schwer -doch eine Tonne Stahl wiegt genau viel -kein Gramm mehr.Also wäre es immer besser -gehen am Tage die Dinge mal schief -Marshmallows und Co schmecken viel besser -so war es in meinem Traum - als ich schlief.(©Luise Schoolmann 2020)