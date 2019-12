+++ JAHRESWECHSEL +++

Das Herz muss Hände haben,

die Hände ein Herz.

Das war es nun wiederdas Jahr ist vorbei.Viel ist geschehen -alles dabei.Oft war es fröhlich,manchmal auch stressig -selten langweilig -leider auch kränklich.Liebe Menschen mussten gehn' -alles in einem Jahr -manchmal nicht zu verstehn'.Trotzdem dreht sich die Erde weiter -denn vieles verlangt einfach nach seinem Recht.So gehe ich weiterauf meiner Leiter.Manchmal geht’s runter, dann wieder rauf -so ist das Leben -nimmt seinen Lauf.Manche Stufe war schwer zu erklimmen,denn oft waren es Tränen,die mich ließen erblinden.Viel Ärger und Schmerz, manchmal auch Wut -so ist das Leben -sei auf der "huuuuut".Doch es gibt auch Lachen und Liebe -so oft nicht zu erkennen -zu viel Routine.Drum Neues Jahr mach dich bereit -ich werde drin toben und mach mich breit.Es kommt, wie es kommt und ich werd’ mich besinnen -auf all die schönen Dinge,die hoffentlich gelingen.Immer werde ich es nicht schaffen -trotzdem werd’ ich es nicht vergessen -das kleine Lachen!So ist das Leben - wir haben nur diesesmachen wir das beste daraus - jeder für sich - das(©Luise Schoolmann 2019)(Tibetanische Lebensweisheit)Alles Liebe von Herzen.Eure Luise