+++ ICH SEHE DICH +++

und mich nicht auslachst.Ich sehe, dass du mit mir weinst,weil du mich verstehst.Ich sehe, dass du mir zuhörstund mich nicht ignorierst.Ich sehe, dass du mein Fels in der Brandung bist,und mich nicht im Stich lässt.Ich sehe, dass du bedingungslos zu mir hälst,auch wenn du (vielleicht) anderer Meinung bist.Ich sehe, dass du meine Dusseligkeit akzeptierst,weil ich eben so bin.Ich sehe, dass du für mich kämpfst,wenn ich selbst mit dem Rücken zur Wand stehe.Ich sehe, dass dir etwas an mir liegt,ganz gleich, wie ich (vor allem morgens) aussehe.Ich sehe, dass du immer bei mir bist,selbst wenn du tausende Kilometer entfernt bist.Ich sehe das Alles – mit meinem Herzen.(©LuScho2018)