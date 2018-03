+++ ICH BIN DANN MAL STARK +++

dann bin ich die Stärkste...Wenn Traurigkeit aushalten stark macht..dann bin ich die Stärkste...Wenn niemals den Glauben verlieren stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn niemals Aufgeben stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn geduldig sein stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn lustig sein stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn weiblich sein stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn Ängste aushalten stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn Vermissen stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn warten können stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn Einzigartigkeit stark macht (haha)..dann bin ich die Stärkste...Wenn Entfernung aushalten stark macht,dann bin ich die stärkste..Wenn Zurückhaltung stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn Planlosigkeit stark macht,dann bin ich die Stärkste....Wenn Träumen stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn Schusseligkeit stark macht,ohhh ja.. dann bin ich die Stärkste :)Wenn Loyalität stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn riskieren stark macht,dann bin ich die Stärkste...Wenn Liebe stark macht...dann bin ich die Stärkste...(LuScho 2018)Ich gebe zu, dass es auch mal eine gewisse Anstrengung ist, um "stark" zu sein und zu bleiben..But:I try it.. over and over again..I'll allways strong..I hope so....